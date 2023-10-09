Вячеслав Петушенко проверил, как идут работы на 6‑м этапе трассы М‑12

8 октября 2023 года председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко проверил, как идут работы на 6‑м этапе строительства трассы М‑12 — от города Сергач в Нижегородской области до пересечения с дорогой А‑151 в Чувашской Республике.