Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

6 подписчиков

«Кировэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности при очистке крыш от снега и наледи

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» напоминает собственникам зданий, руководителям предприятий, учреждений, организаций и владельцам частных жилых домов о необходимости своевременной очистки кровель от снега и льда и соблюдении правил электробезопасности при проведении этих работ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх