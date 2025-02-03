«Кировэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности при очистке крыш от снега и наледи

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» напоминает собственникам зданий, руководителям предприятий, учреждений, организаций и владельцам частных жилых домов о необходимости своевременной очистки кровель от снега и льда и соблюдении правил электробезопасности при проведении этих работ.
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