Возбуждено уголовное дело в отношении украинского солдата, подозреваемого в совершении террористического акта на территории Курской области

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 144 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (в/ч А4984) солдата Богдана Тимошова.
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