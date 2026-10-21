Взаимный товарооборот между Россией и Китаем за четверть века вырос более чем в 30 раз. Об этом заявил премьер - министр Михаил Мишустин в ходе переговоров в Санкт-Петербурге со своим коллегой из КНР Ли Цяном.
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