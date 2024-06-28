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Саванна Джеймс сделала репост сообщения о том, что Леброн «спит с матерью своего нового одноклубника»

Саванна Джеймс сделала репост сообщения о том, что Леброн «спит с матерью своего нового одноклубника»

19-летний сын Саванны и Леброна Джеймсов выбран «Лейкерс» под 55-м номером. Жена 4-кратного MVP НБА сделала репост сообщения о том, что Леброн «спит с матерью своего нового одноклубника», добавив эмодзи .

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