Военное обозрение

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В Зеленоградском округе Москвы на территории кладбища упал беспилотник вертолетного типа

В Зеленоградском округе Москвы на территории кладбища упал беспилотник вертолетного типа

На территории центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы зафиксировано падение беспилотника вертолетного типа, не оснащенного взрывным устройством.

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