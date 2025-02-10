Моторист рассказал, какой бензин выгоднее использовать: АИ-92 или АИ-95

АИ-92 и АИ-95 пользуются практически равной популярностью среди автомобилистов. Причем выбор марки топлива российскими водителями зависит не только от рекомендаций производителя, но и от субъективных предпочтений владельца.
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