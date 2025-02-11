ОАК готова нарастить производство истребителей Су-57 для армии и экспорта

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкопорации «Ростех») намерена продолжить наращивать возможности по серийному выпуску новейших многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
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