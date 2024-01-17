Штаб кандидата в президенты Надеждина открылся в Алтайском крае

За две недели до окончания сбора подписей кандидата от "Гражданской инициативы" поддержали 200 жителей региона В Барнауле начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой".
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