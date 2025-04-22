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«Прости за это, Америка». Шакил О′Нил покинул прямой эфир, чтобы успеть в уборную

«Продолжайте, ребята, говорите без меня», – сказал О′Нил, когда остальные удивленно спросили, почему он вдруг медленно поднялся и ушел посреди сегмента.

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