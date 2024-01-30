Маркетплейсы в России могут получить особые ограничения

На российские маркетплейсы в Совфеде предложили наложить определенные запреты. Известно, что рынок маркетплейсов имеет высокие обороты – россиянам намного проще зайти в приложение, сделать заказ, не выходя из дома, и забрать его спустя пару дней у дома.