Маркетплейсы в России могут получить особые ограничения

На российские маркетплейсы в Совфеде предложили наложить определенные запреты. Известно, что рынок маркетплейсов имеет высокие обороты – россиянам намного проще зайти в приложение, сделать заказ, не выходя из дома, и забрать его спустя пару дней у дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии