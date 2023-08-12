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Экс-хавбек «Урала» Ставпец проходит просмотр в «Шиннике»

Экс-хавбек «Урала» Ставпец проходит просмотр в «Шиннике»

Александр Ставпец может перейти в «Шинник» свободным агентом. 34-летний хавбек проходит просмотр в ярославском клубе.

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