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Вучич: Запад осуждает Белград за деятельность российских СМИ в Сербии

Вучич: Запад осуждает Белград за деятельность российских СМИ в Сербии

Global Look Press/Tomas Tkacik В докладах ряда западных спецслужб говорится, что деятельность российских СМИ и непризнание независимости Косова является проблемой Белграда, с которой необходимо бороться, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Happy.

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