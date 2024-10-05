Источник 360.ru: в Москве мужчина угрожает стрельбой по магазину из гранатомета

Житель Москвы угрожает обстрелять магазин из гранатомета. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, мужчина вызвал сотрудников полиции с просьбой проверить торговую точку «Авокадо» в Можайском районе на Рябиновой улице.
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