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В перестрелке ГУР и СБУ участвовал фигурант убийства переговорщика от Украины

В перестрелке ГУР и СБУ участвовал фигурант убийства переговорщика от Украины

Украинский депутат Фёдор Вениславский заявил, что в киевской перестрелке между бойцами ГУР и СБУ участвовал спецназовец Александр Бова.

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