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5koleso.ru

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Китайцы выпустили аналог Porsche Cayenne за 3,2 млн рублей: новый Aistaland GX7 превосходит его во всем

Новый Aistaland GX7 предложен на китайском рынке за 249 900 юаней, или за 3,2 млн рублей в пересчете по курсу.

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