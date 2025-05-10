На Западе рассказали о злости Киева из-за парада Победы в Москве

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Украина начала спецоперацию против Венгрии из-за позиции Будапешта по вопросу расширения Евросоюза. Также Украина оказалась зла из-за успешного проведения парада Победы в Москве, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.