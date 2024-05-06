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Хакеры взломали базу данных Минобороны Британии: Взломщики получили доступ к именам и реквизитам военных

Хакеры взломали базу данных Минобороны Британии: Взломщики получили доступ к именам и реквизитам военных

Телеканал Sky News сообщил о взломе базы данных британского Минобороны. Известно, что хакеры смогли получить доступ к системе, в которой хранятся данные бывших и нынешних военнослужащих, в том числе они узнали имена и банковские реквизиты.

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