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Регионы России

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Глава РФПИ Дмитриев раскритиковал голосование по почте на выборах в Саксонии-Анхальт

Глава РФПИ Дмитриев раскритиковал голосование по почте на выборах в Саксонии-Анхальт

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, выразив скептицизм по поводу голосования по почте.

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