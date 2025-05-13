Несколько человек пострадали в массовом ДТП на калужской трассе

Поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе, на 118 км автодороги М-3 «Украина». Произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Kia Optima, «Уаз» и Nissan QashqaiВ Калужской области на 118 км федеральной трассы М-3 «Украина» в массовом ДТП пострадали несколько человек.