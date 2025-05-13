Захарова назвала Каю Каллас пакетчицей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о подготовке нового, 17-го по счету пакета антироссийских санкций.
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