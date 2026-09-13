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Царьград

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Глава CENTCOM Купер не обеспокоен возможным дефицитом боеприпасов

Глава CENTCOM Купер не обеспокоен возможным дефицитом боеприпасов

Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил, что дефицит боеприпасов армии США его не беспокоит, несмотря на данные о сокращении запасов ракет для систем ПВО.

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