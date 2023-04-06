Экс-разведчик ВС США Риттер: конфликт закончится летом 2023 года из-за огромных потерь ВСУ

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia, что конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ.
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