"Двух слов связать не могут": Ситуация с детьми мигрантов в школах стала катастрофической

Надежда Минаева Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов из Средней Азии и Закавказья! Прекратить раздачу ВНИЖ и российского гражданства мигрантам! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! НИКАКИХ соцпособий, маткапитала, пенсий для семей мигрантов и "новых" граждан за счет российских налогоплательщиков! Работа мигрантам - только по оргнабору по срочному контракту (отрсботал - уехал) под контролем и ответственностью компании - работодателя!

Алекс Сэм При том всех, включая чиновников которые их крышуют