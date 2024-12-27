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"Двух слов связать не могут": Ситуация с детьми мигрантов в школах стала катастрофической

"Двух слов связать не могут": Ситуация с детьми мигрантов в школах стала катастрофической

Царьград В Общественной палате России отмечают катастрофическую ситуацию с детьми мигрантов в школах, где многие "двух слов связать не могут".

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Комментарии
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Надежда Минаева
Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов из Средней Азии и Закавказья! Прекратить раздачу ВНИЖ и российского гражданства мигрантам! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! НИКАКИХ соцпособий, маткапитала, пенсий для семей мигрантов и &quot;новых&quot; граждан за счет российских налогоплательщиков! Работа мигрантам - только по оргнабору по срочному контракту (отрсботал - уехал) под контролем и ответственностью компании - работодателя!
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1 д.
Алекс Сэм
При том всех, включая чиновников которые их крышуют
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1 д.
АЕ
Анна Егорова
Даже, если бы знали язык - все бесполезно, ничего не воспринимают, мозги не те! Только мешают учиться нашим детям.
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23 час.

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