2024: сложный и противоречивый год

2024 год выдался очень непростым и противоречивым. В начале года была большая надежда, что 1) наша армия, сменив руководство, нанесёт сокрушительный удар и сломит сопротивление ВС; 2) Кремль, наконец, после признания нелегитимным Зеленского решится на уничтожение главарей (особенно после теракта в Крокусе).
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