Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скоро подаст в отставку. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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