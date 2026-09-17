Дмитриев считает, что Мерц скоро покинет пост канцлера Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц скоро подаст в отставку. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.