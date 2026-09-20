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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Мартин» хочет прекратить работу с «Хондой» в 2028-м, однако другие мотористы отказались от сотрудничества с командой (it.motorsport.com)

Журналист итальянской редакции издания Motorsport.com Франко Нуньес рассказал о попытках «Астон Мартин» сменить производителя мотора.

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