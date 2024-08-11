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Каков реальный срок годности косметической продукции?

Каков реальный срок годности косметической продукции?

Каков реальный срок годности косметической продукции? Максим МорозовВсе эти кремы, тюбики, сыворотки, масла, лосьоны, молочко, тоники и многие продукты из бесконечного косметического арсенала имеют срок годности.

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