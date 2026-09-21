ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

289 подписчиков

Путин отметил роль заложенных Лужковым традиций в развитии Москвы

Путин отметил роль заложенных Лужковым традиций в развитии Москвы

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Москва продолжит успешно развиваться, в том числе с опорой на традиции, заложенные бывшим мэром города Юрием Лужковым.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Пользователь заблокирован

Сообщение скрыто