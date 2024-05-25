Дмитрий Рябыкин: «СКА строит команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Плотникова и Григоренко не обвинишь в том, что они там сдуваются»

«СКА планомерно продолжает строить команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Толчинский, Грицюк, Серебряков, Никишин, Земченок, Хайруллин, Глотов – все это игроки, которые показывали, что они могут быть особенно полезны в матчах на выбывание.