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Дмитрий Рябыкин: «СКА строит команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Плотникова и Григоренко не обвинишь в том, что они там сдуваются»

«СКА планомерно продолжает строить команду, которая будет эффективна именно в плей-офф. Толчинский, Грицюк, Серебряков, Никишин, Земченок, Хайруллин, Глотов – все это игроки, которые показывали, что они могут быть особенно полезны в матчах на выбывание.

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