Воронежские велогонщицы завоевали медали международных соревнований

В Туле стартовали международные соревнования по велоспорту на треке - «Гран-При Тулы». Старейший велотрек России, на котором довелось покататься великому русскому классику Льву Толстому, принимает сильнейших гонщиков России, Белоруссии и Казахстана.
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