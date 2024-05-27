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Воронежские новости

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Воронежские велогонщицы завоевали медали международных соревнований

Воронежские велогонщицы завоевали медали международных соревнований

В Туле стартовали международные соревнования по велоспорту на треке - «Гран-При Тулы». Старейший велотрек России, на котором довелось покататься великому русскому классику Льву Толстому, принимает сильнейших гонщиков России, Белоруссии и Казахстана.

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