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Фабрегас ушел из «Монако» по истечении срока контракта

Полузащитник Франсеск Фабрегас стал свободным агентом. 35-летний хавбек покинул «Монако» по истечении срока контракта.

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