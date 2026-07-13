Дворец Фонтенбло раньше времени прекратил прием посетителей на фоне жары и пожара

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Королевский дворец Фонтенбло, расположенный в одноименной коммуне в 70 км к югу от Парижа, был вынужден раньше времени прекратить прием посетителей на фоне сильной жары, а также лесного пожара, разгоревшегося в лесном массиве возле коммуны.