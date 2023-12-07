Украинские соцсети взорвались из-за визита Путина в ОАЭ. Самое больное увидели в небе: "Ничего себе"

Встреча президента России Владимира Путина в ОАЭ сама по себе вызвала волну негодования на Украине.
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