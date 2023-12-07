ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Олег Тимофеев
    Если он будет обучать то ваша молодеж была.А куда смотрит СК?
  • Владимир Фоминых
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Украинские соцсети взорвались из-за визита Путина в ОАЭ. Самое больное увидели в небе: "Ничего себе"

Украинские соцсети взорвались из-за визита Путина в ОАЭ. Самое больное увидели в небе: "Ничего себе"

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍👍👍
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4 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍
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4 час.
Владимир Соловьев
&quot;Иран откровенно издевается над американскими авианосными группировками, гоняя над ними свои новенькие дроны при полном вооружении.&quot; ОДИН ТАКОЙ ДРОН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДЕТОНАЦИЮ ВСЕГО АРСЕНАЛА АВИАНОСЦА! РАСЧЁТЫ ТАКИЕ У ИРАНА, НАВЕРНЯКА ИМЕЮТСЯ
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1 час.

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