Украинские соцсети взорвались из-за визита Путина в ОАЭ. Самое больное увидели в небе: "Ничего себе"

Владимир Соловьев

"Иран откровенно издевается над американскими авианосными группировками, гоняя над ними свои новенькие дроны при полном вооружении." ОДИН ТАКОЙ ДРОН МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДЕТОНАЦИЮ ВСЕГО АРСЕНАЛА АВИАНОСЦА! РАСЧЁТЫ ТАКИЕ У ИРАНА, НАВЕРНЯКА ИМЕЮТСЯ