В Британии мужчину похоронили в гробу в виде батончика «Сникерс»

Родственники отметили, что надпись точно передавала юмористический стиль умершего.В Великобритании прошли похороны жителя Лондона, организованные в соответствии с его необычным последним желанием: он был погребен в гробу, стилизованном под шоколадный батончик «Сникерс», как сообщает издание People.