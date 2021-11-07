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Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала «нацистским» план Авакова по «возвращению» полуострова

Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала «нацистским» план Авакова по «возвращению» полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала предложение бывшего главы МВД Украины принять «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии», чтобы у жителей полуострова и Донбасса появилось желание «вернуться» в состав страны.

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