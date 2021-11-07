Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала «нацистским» план Авакова по «возвращению» полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала предложение бывшего главы МВД Украины принять «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии», чтобы у жителей полуострова и Донбасса появилось желание «вернуться» в состав страны.