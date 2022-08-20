Эксперт

352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    У внучка группенфюрера СС небогатый выбор - или холод, голод, безработица или, смирив свою ливерную сущность, идти с ...Перспективы эконо...
  • Alex Немо
    «Не понимаем, почему генсек ООН смог организовать визит на Украину, а делегация МАГАТЭ нет»  Вы чё совсем идиоты?  Ру...МИД РФ: Россия бу...
  • Alexander S
    ага, история с замороженными деньгами России никого ничему не научила.Саудиты скупают а...

В МЧС дали советы, как действовать при нападении собак

В МЧС дали советы, как действовать при нападении собак

Имитация броска условного предмета с земли может остановить нападение на человека агрессивных собак. В некоторых случаях привести животных в растерянность позволит серия четко отданных команд, говорится в советах, опубликованных на сайте МЧС России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх