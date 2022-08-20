В МЧС дали советы, как действовать при нападении собак

Имитация броска условного предмета с земли может остановить нападение на человека агрессивных собак. В некоторых случаях привести животных в растерянность позволит серия четко отданных команд, говорится в советах, опубликованных на сайте МЧС России.
Имитация броска условного предмета с земли может остановить нападение на человека агрессивных собак. В некоторых случаях привести животных в растерянность позволит серия четко отданных команд, говорится в советах, опубликованных на сайте МЧС России.
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