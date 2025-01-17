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Российский офицер обнаружил минометный расчет ВСУ и обеспечил его ликвидацию

Российский офицер обнаружил минометный расчет ВСУ и обеспечил его ликвидацию

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации младший лейтенант Александр Болдырь, командуя штурмовым подразделением во время атаки на укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружил замаскированные сооружения для ведения минометной стрельбы и обеспечил их уничтожение.

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