Российский офицер обнаружил минометный расчет ВСУ и обеспечил его ликвидацию

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации младший лейтенант Александр Болдырь, командуя штурмовым подразделением во время атаки на укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружил замаскированные сооружения для ведения минометной стрельбы и обеспечил их уничтожение.
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