«Майбах» с водителем и сумка, как у Собчак: Агата Муцениеце променяла телеведущего на щедрого бизнесмена

Агата отправилась на прогулку с новой сумкой Hermes. Такая модель стоит 3 млн 200 тысяч рублей. Фото: Личная страница героя публикации Между бывшими супругами, актрисой Агатой Муцениеце и звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным, продолжаются судебные баталии за место проживания их общего сына Тимофея.