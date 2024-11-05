«Майбах» с водителем и сумка, как у Собчак: Агата Муцениеце променяла телеведущего на щедрого бизнесмена

Агата отправилась на прогулку с новой сумкой Hermes. Такая модель стоит 3 млн 200 тысяч рублей. Фото: Личная страница героя публикации Между бывшими супругами, актрисой Агатой Муцениеце и звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным, продолжаются судебные баталии за место проживания их общего сына Тимофея.
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