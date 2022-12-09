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Аргентина выиграла 5 из 6 серий пенальти на чемпионатах мира – больше всех

Аргентина выиграла 5 из 6 серий пенальти на чемпионатах мира – больше всех

Сборная Аргентины – рекордсмен чемпионатов мира по выигранным сериям пенальти. Серия с Нидерландами (4:3) стала для южноамериканской сборной 6-й на чемпионатах мира.

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