Ветеран СВО, возвращался домой с супругой, услышал крики о помощи со стороны ближайшей детской площадки! Там он увидел девушку с порезанными руками! Рядом с ней находился мужчина кавказской внешности, который явно был с ней знаком.
Очередной беспредел абу-бандитов в Балашихе! Ветеран СВО спас девушку от стаи шакалов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Зато глава МВД Колокольцев процветает в туристических поездках по другим странам вместо постановки реальной работы сотрудников МВД в стране, защищать которую - обязанность его ведомства!
Ответить
1 м.
Юрий Белов
Поможет только тотальное возвращение на исторические родины ВСЕХ кавказоазиатов проникших на территорию Страны минимум за 25 лет с аннулированием купленных паспортов/гражданств РФ . И хорошо бы вместе с ними вышкурить - и продавцов разрешительных документов .
Ответить
1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что вы хотите от 3,14бола? Он умеет только болтать и надувать щеки.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии