Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Очередной беспредел абу-бандитов в Балашихе! Ветеран СВО спас девушку от стаи шакалов

Очередной беспредел абу-бандитов в Балашихе! Ветеран СВО спас девушку от стаи шакалов

   Ветеран СВО, возвращался домой с супругой, услышал крики о помощи со стороны ближайшей детской площадки! Там он увидел девушку с порезанными руками! Рядом с ней находился мужчина кавказской внешности, который явно был с ней знаком.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Зато глава МВД Колокольцев процветает в туристических поездках по другим странам вместо постановки реальной работы сотрудников МВД в стране, защищать которую - обязанность его ведомства!
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1 м.
Юрий Белов
Поможет только тотальное возвращение на исторические родины ВСЕХ кавказоазиатов проникших на территорию Страны минимум за 25 лет с аннулированием купленных паспортов/гражданств РФ . И хорошо бы вместе с ними вышкурить - и продавцов разрешительных документов .
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1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что вы хотите от 3,14бола? Он умеет только болтать и надувать щеки.
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1 м.