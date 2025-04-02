NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС Автор: Михаил Громов Детей мигрантов будут выгонять из российский школ, диаспоры бьют тревогу по всей стране, сообщают источники.
Жесткий приказ Путина. Детей мигрантов будут выгонять из школ — диаспоры бьют тревогу по всей стране
Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Дай Бог, чтобы это было правдой!!! Сколько можно издеваться над Россией , сколько можно терпеть эти миллионы паразитов на шее Российского народа! Русский человек уже не может устроиться в своей стране на работу курьером, или таксистом! Мигранты гонят его и угрожают физической расправой ему и его семье!!!Этим &quot;незаменимым &quot; только визовый режим и контракты на работу! Каждый день сталкиваешься с наглостью и ненавистью детей и молодежи мигрантов! Они сюда едут уже с агрессивным настроем и желанием вредить!
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7 час.
Helen
"Жесткий приказ Путина...." и когда это продажные чиновники слушали президента????
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5 час.
Александр Третьяк
Дети мигрантов пусть у себя дома учатся .В крайнем случае платно .
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2 час.
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