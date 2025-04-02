Жесткий приказ Путина. Детей мигрантов будут выгонять из школ — диаспоры бьют тревогу по всей стране

ЯО

Яна Орлова

Дай Бог, чтобы это было правдой!!! Сколько можно издеваться над Россией , сколько можно терпеть эти миллионы паразитов на шее Российского народа! Русский человек уже не может устроиться в своей стране на работу курьером, или таксистом! Мигранты гонят его и угрожают физической расправой ему и его семье!!!Этим &quot;незаменимым &quot; только визовый режим и контракты на работу! Каждый день сталкиваешься с наглостью и ненавистью детей и молодежи мигрантов! Они сюда едут уже с агрессивным настроем и желанием вредить!