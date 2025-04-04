Уйти и не вернуться: Конституционный суд Кореи утвердил импичмент президенту

Конституционный суд Республики Корея окончательно отстранил от должности президента Юн Сок Ёля. В течение двух месяцев в стране пройдут досрочные выборы главы государства, в это время обязанности президента продолжит исполнять премьер-министр.
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