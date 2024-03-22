15 маленьких хитрюг, чьей находчивости можно только позавидовать

Дети сражают нас наповал своей логикой и нестандартным подходом к решению проблем. Они сообразят, как выполнить требование врача с наименьшими для себя затратами, откроют собственное дело в 10 лет, а их серьезные реплики рассмешат до слез.
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