Последствия отказа Зеленского встречаться с Навроцким оценили

Польские политики болезненно реагируют на демарши украинской стороны, а сигналы президента Украины Владимира Зеленского могут привести к размежеванию между премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом страны Каролем Навроцким, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.