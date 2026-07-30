Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Последствия отказа Зеленского встречаться с Навроцким оценили

Последствия отказа Зеленского встречаться с Навроцким оценили

Польские политики болезненно реагируют на демарши украинской стороны, а сигналы президента Украины Владимира Зеленского могут привести к размежеванию между премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом страны Каролем Навроцким, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии