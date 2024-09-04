СК частично прекратил преследование Эльдукаева, обвиняемого в покушении на Руссо

Главное следственное управление Следственного комитета России частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо.
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