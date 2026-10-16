Губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о мерах поддержки приграничных районов в условиях усиления давления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кушнер сообщил о ...
- GN: отстранение К...
- "Мы уже знаем, ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым