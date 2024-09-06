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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы

Победитель Игр-2020 в Токио не был допущен к Олимпиаде-2024 в Париже. «Я не ушел. Вы еще увидите меня в борьбе», – сказал Сидаков.

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