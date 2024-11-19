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Названы возможности получить льготы при поступлении для абитуриентов

Названы возможности получить льготы при поступлении для абитуриентов

При поступлении принимаются во внимание баллы за индивидуальные достижения, существуют также другие преференции для разных категорий абитуриентов, благодаря которым шансы поступить на бюджет становятся выше, рассказал в беседе с RT директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

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