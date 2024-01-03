ЦБ получил право ограничивать сделки отдельных участников торгов на бирже

РИАМО - 3 янв. С 1 января российский Центробанк получил возможность ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с отдельными инструментами при возникновении угрозы финансовой стабильности рынка, сообщает РБК.
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